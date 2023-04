Opluchting bij getergd PSV: “We gaan nog steeds voor het allerhoogste”

Het was niet goed maar daar heeft niemand het meer over bij PSV. De Eindhovenaren wonnen bij FC Volendam en overleefden zo een nieuwe potentiële bananenschil. Na afloop was er sprake van opluchting en was voornamelijk trainer Ruud van Nistelrooij getergd.

De cijfers liegen er niet om. Uit de laatste tien wedstrijden won PSV er negen en speelde het één keer gelijk. Een reeks die de Eindhovense ploeg hielp in de strijd om plek 2. Al wil Van Nistelrooij het zo niet zien. “We gaan nog steeds voor het allerhoogste. Theoretisch kan het nog steeds”, doelde hij op een mogelijk kampioenschap. Praten over een clash om plek twee volgende week tegen Ajax was aan dovemansoren gericht.

"Het geeft veel vertrouwen richting volgende week, dat hoef ik jou niet uit te leggen."

Theoretisch zal het mogelijk zijn, maar realistisch is het natuurlijk niet. Feyenoord gaat kampioen worden en de allerhoogst haalbare is plek twee voor de Eindhovenaren. De reeks van tien ongeslagen duels moet beloond worden met een overwinning op Ajax. Anders is de serie amper iets waard geweest en vooral te laat ingezet. Een getergde Van Nistelrooij wilde dit niet horen. “Zonder deze reeks waren we helemaal niks waard geweest. Het geeft veel vertrouwen richting volgende week, dat hoef ik jou niet uit te leggen.”

"Als we hier hadden verloren was het natuurlijk één bak ellende geweest."