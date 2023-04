Schietpartij in Den Bosch vlakbij station, meerdere keren geschoten

In de Zandzuigerstraat, vlakbij het treinstation Den Bosch-Oost, is zondagavond rond acht uur geschoten. Getuigen laten aan de politie weten dat er meerdere schoten zijn gelost.

Bij de schietpartij waren volgens de politie twee auto's betrokken, een grijze en een zwarte. Een groot deel van de Zandzuigerstraat is op dit moment afgezet. Het forensisch onderzoek is daar in volle gang. De treinen rijden vooralsnog wel gewoon.

Er zijn enkele pionnen op de plaats delict neergezet, onduidelijk is of daar hulzen onder liggen.