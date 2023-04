Regels zijn regels: ook wedstrijd in vierde klasse gestaakt om vuurwerk

Ook in het amateurvoetbal is afgelopen weekend een wedstrijd stilgelegd vanwege vuurwerk op het veld. Dat gebeurde in Someren-Heide, waar het duel tussen SVSH en SV Budel door de scheidsrechter tijdelijk gestaakt, omdat supporters van de laatste ploeg in zijn ogen té enthousiast reageerden na de 1-3 van Budel.

De KNVB heeft de regels aangescherpt sinds de topper tussen Feyenoord en Ajax anderhalve week geleden uit de hand liep. Nadat Davy Klaassen van Ajax een hoofdwond opliep door een aansteker uit het publiek brak er een storm van kritiek los. De KNVB greep direct in en besloot dat een wedstrijd direct gestaakt moet worden bij incidenten. NAC en Willem II hadden vrijdag de primeur in het betaald voetbal. De wedstrijd in Breda werd stilgelegd na vuurwerk op het veld en zelfs definitief gestaakt na het gooien van bier. Maar de regels gelden dus ook voor amateurs. SVSH uit Someren en SV Budel hebben sinds zondag de primeur in het amateurvoetbal. Omdat SV Budel kampioen kon worden in de vierde klasse E waren er extra veel supporters van Budel meegereisd naar Someren. De supporters hadden allerlei sfeeracties bedacht, met lichtfakkels en vuurwerk.

Vóór de wedstrijd lieten de veelal jeugdige fans zich al nadrukkelijk horen en na de derde treffer van Budel - en een vrijwel zeker kampioenschap - werd vuurwerk afgestoken. Er ontstond een flink rookgordijn, dat al weer snel was verdwenen. Scheidsrechter Luuk Thissen hield zich echter aan de aangescherpte regels van de KNVB en stuurde beide teams naar de kleedkamer. Onbegrip

Bij beide teams was er nogal wat onbegrip over de beslissing van de scheidsrechter. "Er was niet of nauwelijks sprake van overlast, geen geweld en niemand voelde zich bedreigd door het vuurwerk en de oranje rook. Ik vond de reactie van de scheidsrechter wat overdreven", reageerde Budel-trainer Erik van Rooij na afloop. De wedstrijd werd na het afsteken van vuurwerk wel weer hervat. SV Budel werd kampioen door met 2-4 te winnen van de nummer twee SVSH. LEES OOK: Derby NAC - Willem II definitief gestaakt: bier en vuurwerk op veld gegooid

