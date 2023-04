Weer schietpartij in Den Bosch, auto vanuit andere auto onder vuur genomen

Aan de Rompertdreef in Den Bosch zou zondagnacht geschoten zijn vanuit een auto op een andere auto. Dit zou gebeurd zijn rond halftwee. Toen werd de politie gewaarschuwd. "Er is voor ons nog veel onduidelijk", liet een woordvoerder 's nachts weten.

Voor zover bekend zou bij de schietpartij niemand gewond zijn geraakt. Volgens een 112-correspondent werden op de Rompertdreef meerdere kogelhulzen gevonden. De straat werd daarop afgezet voor onderzoek.

Auto met Pools kenteken

Volgens de 112-correspondent werd aan de Vierde Rompert een auto met Pools kenteken gevonden die mogelijk bij de schietpartij betrokken zou zijn. Ook hier werd de omgeving afgesloten om naar de mogelijke inzittenden te zoeken, maar er werd niemand meer aangetroffen.

Zondagavond vond er aan de Zandzuigerstraat in Den Bosch ook al een schietpartij plaats. Ook hier zou naar verluidt vanuit een auto op een andere auto geschoten zijn. Of er een verband is tussen beide schietpartijen, wordt onderzocht.

