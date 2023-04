'Grap met bom' is reden voor sluiting Eckartcollege Eindhoven

Het Eckartcollege in Eindhoven is maandag dicht omdat leerlingen van plan waren om een examenstunt uit te halen met een bom. In een groepsapp van eindexamenleerlingen wordt gegrapt over een C4-bom, die gebruikt wordt door militairen.

De middelbare school is maandag dicht omdat de politie bezorgd is om de veiligheid. De leiding van de school noemt de examenstunt een ‘slechte grap’.

Volgens een anonieme leerling zou er in de groepsapp van eindexamenleerlingen van het Eckartcollege eerst zijn gesproken over partypoppers en dat soort dingen. Daarna zette iemand er een plaatje in van C4-bom met een timer op 5 minuten, met daaronder de tekst: ‘Test variant staat al klaar’.

“Vannacht testronde”, schrijft iemand anders. “Maandag showtime”, zegt weer een ander.

Een woordvoerder van de politie wil maandagochtend niet ingaan op de vraag of deze appconversatie de reden is geweest voor de politie om de school te adviseren maandag dicht te blijven. Er zijn in het onderzoek geen leerlingen van de school aangehouden, geeft ze aan.

Politie zichtbaar aanwezig

Het risico zou volgens de school 'van dien aard zijn dat de school en het terrein uit voorzorg deze maandag gesloten blijven'. "Het gaat hier om een examenstunt met een risico voor de veiligheid. Dit risico is mogelijk van dien aard dat we de school zullen sluiten. Veiligheid gaat immers boven alles. De politie is maandagochtend zichtbaar aanwezig", is te lezen in een mail aan de ouders. "De lessen komen te vervallen, ook die voor de niet-examenklassen. Vanaf dinsdag is de school weer open en kunnen we starten met de Brainportweek."

Het Eckartcollege valt met 33 andere middelbare scholen in Brabant onder verantwoordelijkheid van schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs, kortweg OMO. Bij OMO hebben ze nog nooit eerder meegemaakt dat een school moest worden gesloten vanwege dreiging rond een examenstunt. En ook zijn er op de scholen van OMO nooit eerder examenstunts uit de hand gelopen. Examenstunts zijn volgens een woordvoerder meestal ludieke acties.

Bij OMO hebben ze begrip voor het besluit van de rector van het Eckartcollege om de school te sluiten. “Veiligheid van de leerlingen gaat voor alles”, zegt de OMO-woordvoerder. “Als aan die veiligheid van de leerlingen wordt getwijfeld moet een rector maatregelen nemen.”

In de groepsapp van eindexamenleerlingen wordt gegrapt over een bom: