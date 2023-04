Examenstunts in Brabant: rookbommen, scheerschuim en bekertjes met water

Het is de tijd van het jaar waarin eindexamenleerlingen hun school flink op z'n kop zetten. Leerlingen bedenken vaak ludieke examenstunts, maar het gaat ook weleens mis. In Tilburg moest de politie er vrijdagmiddag aan te pas komen. Het gebouw stond vol rook, buiten werd vuurwerk afgestoken en leerlingen werden bekogeld met eieren. Een overzicht van stunts waarbij leerlingen helemaal losgingen.

De groep wilde met opblaaszwembadjes het water van een van de vijvers in het park op. Toen de politie kwam, vluchtten een paar leerlingen weg. Een groot aantal van hen heeft een bekeuring gekregen: voor wildplassen, omdat ze zich niet konden legitimeren of geen afstand hielden.

Coronatijd De politie beëindigde in 2021 een eindexamenstunt in het Wilhelminapark in Breda. Zo'n honderdvijftig leerlingen van het Onze Lieve Vrouwelyceum kwamen daar bij elkaar. Dat mocht toen niet vanwege het coronavirus.

Rookbom De examenstunt op het Norbertus Gertrudis Lyceum in Roosendaal begon vorig jaar feestelijk met ballonnen, confetti en een zeepglijbaan. Totdat er een rookbom afging in het gebouw. De brandweer besloot de school te ontruimen en de politie begeleidde de leerlingen naar huis. Alle lessen van die dag vielen uit.

Conciërge gewond

In Oss liep in 2019 een examenstunt uit de hand. Gemaskerde leerlingen renden door de gangen, gooiden met eten en trapten deuren open. Een conciërge zou gewond zijn geraakt omdat een leerling een pak meel tegen haar hoofd gooide.

Auto's besmeurd

In datzelfde jaar liep een stunt op het Mencia de Mendoza Lyceum in Breda ook uit de hand. Zo'n 150 leerlingen zouden portieren van voorbijrijdende auto's open hebben getrokken, staken vuurwerk af en besmeurden geparkeerde auto's met scheerschuim en meel. Handhavers werden beledigd en de politie heeft meerdere leerlingen bekeurd. De rector van de school bood later zijn excuses aan voor de uit de hand gelopen stunt.

Zandzakken voor de deur

Een leerling die net zijn tractorrijbewijs had gehaald, besloot in 2016 eigenhandig een geintje uit te halen met het Hanze College in Oosterhout. Hij blokkeerde de ingang van het gebouw met enorme zandzakken. Het bestuur van de school kon er gelukkig wel om lachen. “Dit soort examenstunts kan ik wel waarderen. Er is niets kapot gemaakt”, reageerde de schooldirecteur.

Sprinkhanen

Een tiental scholieren van het Stedelijk College in Eindhoven hield zich in 2015 niet aan de geplande stunt. Ze besmeurden de muren van het gebouw met ketchup, eieren en meel. Daarna lieten ze sprinkhanen los in het gebouw. Toen vier van die leerlingen vervolgens gemaskerd door de wijk renden, werden ze opgepakt door de politie.

15.000 bekers

Leerlingen van het Beatrix College in Tilburg hebben hun school in 2013 vol met zo'n 15.000 plastic bekers gezet. Veertig scholieren vulden de bekers met water en zetten ze in de hal, kantine, koffiekamer en lokalen. In totaal zat er zo'n tweeduizend liter water in. De conciërge noemde het destijds een leuke en geslaagde stunt.