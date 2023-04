Meisje (16) in de bossen van haar fiets getrokken: 'Hij kwam achter me aan'

Een wildvreemde man heeft zondagmiddag geprobeerd een 16-jarig meisje uit Heeze van haar fiets te trekken. Dat gebeurde in de bossen van Aalst, vlakbij de Hut van Mie Pils. De tiener wist zichzelf met een flinke tik te bevrijden van haar belager. "Daarna heb ik heel hard geschreeuwd."

Het meisje, dat anoniem wil blijven, was zondagmiddag rond één uur 's middags onderweg van haar vriend in Aalst naar huis in Heeze. Toen ze door de bossen fietste vlakbij de Hut van Mie Pils stond ze ineens oog in oog met haar belager. "Hij stond om de hoek achter een bosje en kwam ineens tevoorschijn. Hij trok aan mijn tas en pakte me bij mijn middel. Toen ik begon te schreeuwen, deed hij zijn hand voor mijn mond. Vlakbij stond een wit busje met de deur half open", vertelt ze geschrokken.

"Hij pakte de fiets en kwam achter me aan."

Ze wist zich uiteindelijk los te maken van haar belager. "Ik heb keihard met mijn elleboog in zijn gezicht geslagen en ben ik snel weggefietst." Het busje blokkeerde de weg maar ze kon er naar eigen zeggen nog net langs fietsen. Daarmee was ze nog niet verlost van haar belager, vertelt ze. "Er stond ook een elektrische fiets bij het busje. Hij pakte de fiets en kwam achter me aan. Gelukkig was ik sneller. Ik ben direct teruggefietst naar mijn vriend en heb daar de politie gebeld. Ik was erg geschrokken."

"Dan was ze misschien wel verkracht."