Tiener bedreigd met vuurwapen, agenten trekken wapen bij aanhoudingen

Een 17-jarige jongen is zondag bedreigd met een vuurwapen in Roosendaal. Een 15-jarige jongen en een 22-jarige man uit Middelburg zijn later op de avond aangehouden op de A58 bij Kruiningen. Hierbij trokken agenten hun wapen.

Het slachtoffer vertelde de politie dat hij ruzie heeft met een plaatsgenoot. Zondagavond escaleerde dit in de Burgemeester Schneiderlaan in Roosendaal. Er kwamen twee mannen bij staan, die hem bedreigden met een vuurwapen. Hij kreeg ook enkele klappen tegen zijn hoofd. Waarschuwingsschoten

Niet veel later zagen agenten in de Strausslaan drie mensen lopen, van wie er een voldeed aan het signalement een van de verdachten. Toen de agenten de drie wilden controleren, sloegen zij op de vlucht. Daarop losten de agenten een paar waarschuwingsschoten. Vervolgens konden zij twee van deze drie mensen aanhouden. Bij nader onderzoek bleken zij toch niet betrokken te zijn bij de bedreiging van de 17-jarige Roosendaler. Ze werden daarop vrijgelaten. Getrokken wapens

De twee vermoedelijke daders bleken gevlucht in een auto waarvan de eigenaar in het Zeeuwse Middelburg woont. Agenten zagen deze auto wat later rijden vlakbij Rilland, op de A58 richting Zeeland. De bestuurder kreeg daarop een stopteken. Toen hij zijn auto aan de kant zette, trokken de agenten hun wapen en eisten ze dat de twee mensen, Middelburgers van 15 en 20 jaar oud, uit de auto zouden komen. In de auto werd inderdaad iets gevonden dat op een vuurwapen lijkt.