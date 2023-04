Clubjongen Aron (33) omgekomen bij ongeluk: 'Dit is heel onwerkelijk'

De 33-jarige Aron van Kasteren uit Schijndel is zondagavond omgekomen nadat hij tegen een stilstaande trailer reed. Het nieuws is bij ‘zijn’ voetbalclub RKSV Schijndel hard aangekomen. “Het was een echte clubjongen”, vertelt bestuurslid Frank Kreemer. "Dit bericht is heel onwerkelijk."

Aron reed zondagavond met zijn bestelbus in het buitengebied van Schijndel. Bij houthandel Van Swaay stond op dat moment een onverlichte trailer op straat geparkeerd. Met de linkerkant van de bestelbus kwam Aron in botsing met die oplegger. De massaal opgeroepen hulpdiensten konden niks meer voor hem betekenen.

Vader is kantinebeheerder

'Het is op dit moment nog niet in woorden en gevoelens uit te drukken en zeer onwerkelijk dat Aron van Kasteren vannacht is overleden', schrijft de voetbalclub. “Het is een dramatisch bericht. Het is heel hard aangekomen bij de hele vereniging”, vertelt Kreemer. “Aron was vanaf zijn zevende lid van de club en organiseerde hier veel.”

Zo heeft hij het kaboutervoetbal, voor kinderen van vier jaar, en damesvoetbal bij de Schijndelse club mee opgezet. “En hij had zijn eigen keepersschool hier op de vereniging. Aron was heel erg betrokken bij de club.” En ook zijn vader, Jan van Kasteren, is een belangrijke vrijwilliger bij de club. Hij is kantinebeheerder. “Jan was gisteren nog jarig.”

Geen feestavond

“Dit is voor zijn familie maar zeker ook voor ons een heel groot verlies”, aldus Kreemer. De club heeft alle trainingen voor maandag afgelast. “We organiseren vanavond in de kantine een bijeenkomst voor iedereen die troost zoekt, een praatje wil maken of even stil wil zijn.” Verder zijn alle activiteiten van de Supportersvereniging afgelast. Zo zal het kienen op dinsdag en de feestavond zaterdag niet doorgaan.

