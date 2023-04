Apotheek in een school laat studenten alvast wennen aan het vak

Een servicepunt van een apotheek in een schoolgebouw: het Summa College in Eindhoven heeft die primeur. Uitleg en advies krijgen de patiënten van de apothekersassistenten in opleiding. Die hoopt met het uitgiftepunt meer studenten enthousiast te krijgen voor de opleiding tot apothekersassistent.

Het servicepunt moet studenten over de streep trekken om de opleiding te volgen. Of te blijven volgen, want veel studenten haken af. Vaak door de theorielessen die nodig zijn. “Deze opleiding is vrij theoretisch. Het ligt bijna tegen de hbo-grens aan. Studenten kiezen dan een andere opleiding. We proberen zo het vak aantrekkelijker te maken.” Dat is hard nodig volgens de docent. “Er is een schrijnend tekort aan apothekersassistenten.”

De opleiding duurt drie jaar. “We zetten het servicepunt vanaf het eerste jaar in. De studenten kunnen zo op een laagdrempelige manier wennen aan het vak.”

Millicent Fornah zit in het tweede jaar. Een keer per week bemant ze het servicepunt. “Hier leer je heel veel. Mensen die het lastig vinden om achter de balie te staan, kunnen hier nog meer leren. Dan wordt het tijdens de stage makkelijker.”

Het nieuwe servicepunt wordt in mei in gebruik genomen. Het is dan elke werkdag geopend.