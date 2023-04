School gaat weer open na tip over eindexamenstunt: 'Dreiging is voorbij'

Op het Eckartcollege in Eindhoven wordt dinsdag weer 'gewoon' lesgegeven. Maandag bleef de school nog dicht, omdat er een dreigende melding was binnengekomen die te maken had met een eindexamenstunt. Na gesprekken tussen de school, politie en waarschijnlijk leerlingen is het gevaar uit de lucht. "100 procent veiligheid kan ik natuurlijk nooit garanderen, maar de dreiging is opgelost", zegt rector Claire Arts.

Het bleef maandag akelig leeg in de klaslokalen en op het schoolplein van het Eckartcollege in Eindhoven. Maar die stilte is volgens Arts dinsdag dus voorbij. Leerlingen en personeel worden dan weer op de middelbare school verwacht. "De dreiging is opgelost", zegt de rector.

"De stunt was misplaatst en dreigend van aard."

Dat is gebeurd na gesprekken tussen de politie, de school en mensen die met de vermoedelijke dreiging te maken hadden. Dit zijn waarschijnlijk leerlingen, al wil Arts dat 'in het kader van de privacy' niet zeggen. "De stunt was misplaatst en dreigend van aard. Dat lek is boven en het stelt ons gerust dat de acute dreiging voorbij is en dat de school dinsdag weer open kan." Maar wat die dreiging nou precies inhield; dat houdt Arts liever binnenskamers. Ook de politie wil daar niets over zeggen. Volgens Arts staat die in elk geval los van berichten over een bom, die in een groepsapp van eindexamenleerlingen zijn verstuurd. Daarin ging een plaatje rond van een C4-bom, die door militairen wordt gebruikt. "Test variant staat al klaar", stond er als tekst bij. Net als: 'Vannacht testronde' en 'Maandag showtime'.

"Ik hoef niet naar school en ga zo met vrienden naar buiten."