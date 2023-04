Aron (33) botst tegen trailer en overlijdt: vrachtwagenchauffeur opgepakt

Een 38-jarige man uit Polen is opgepakt, omdat hij zijn vrachtwagentrailer onverlicht op de Vlagheide in Schijndel had geparkeerd. De 33-jarige Aron van Kasteren uit Schijndel botste daar zondagavond met zijn auto tegenaan en overleed.

De Poolse chauffeur wordt verdacht van dood door schuld, omdat de trailer geen parkeerverlichting had, zegt een politiewoordvoerder. Dat is wettelijk verplicht. De politie heeft hem maandagmiddag verhoord. Trailer afgevoerd

Specialisten van de politie hebben sporenonderzoek gedaan op de plek van het ongeluk. De trailer is afgevoerd. Ook doet de politie nog onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Onwerkelijk

De bestelbus waarin Aron van Kasteren zat, botste met de linkerkant tegen de trailer. De massaal opgeroepen hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Het nieuws is bij zijn voetbalclub RKSV Schijndel hard aangekomen. "Het was een echte clubjongen", zegt bestuurslid Frank Kreemer. "Dit is heel onwerkelijk."