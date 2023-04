Containerwoning Skaeve Huse uitgebrand, bewoners naar buiten

Brandweer en ambulance waren paraat (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). De brandweer aan de slag (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision Mediaprodukties). Volgende Vorige 1/3 Door nog onbekende oorzaak is dinsdagmorgen een containerwoning van het Skaeve-Huseproject aan de Rueckertbaan in Tilburg uitgebrand. Het is onduidelijk of hierbij iemand gewond is geraakt. In de woongroep wonen mensen die elders geregeld overlast hebben

