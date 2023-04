Handel in verdovende middelen: drie mannen opgepakt in Breda

Tijdens een grote actie van gemeente en politie zijn dinsdagochtend in Breda-Noord drie mannen aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. De politie doorzocht tegelijkertijd verschillende panden in Breda-Noord, waarbij honderd agenten zijn ingezet.

De verdachten zijn 35, 38 en 40 jaar en komen uit Breda. Eerder werd door de politie in Dubai al een 33-jarige man uit Breda aangehouden in een onderzoek naar drugshandel. De politie is nog op zoek naar een 23-jarige Bredanaar. De mannen zijn opgepakt in 'een aantal' lopende onderzoeken. Ook zijn er meerdere panden doorzocht. Cryptotelefoons

Het onderzoek komt voort uit informatie van cryptotelefoons. Criminelen wanen zich op zo'n platform anoniem en onaantastbaar terwijl ze dat niet zijn, stelt de politie. Het hoofd van de regionale recherche noemt het opsporingsonderzoek en de arrestaties 'een belangrijke bijdrage in de aanpak van de zware en georganiseerde criminaliteit' Panden sluiten

De gemeente Breda deed mee aan de actiedag. Zes boa's hebben verschillende controles uitgevoerd in bedrijfspanden, opslagloodsen en garageboxen. Burgemeester Paul Depla van Breda zegt panden te zullen sluiten als tijdens controles criminele activiteiten worden geconstateerd. "Als je niet uitkijkt vormt de ondermijnende criminaliteit een steeds groter wordende olievlek die de samenleving op steeds meer facetten raakt en in zijn grip krijgt", zegt Depla.