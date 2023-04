Automobilist scheurt met 100 door bebouwde kom tijdens wilde achtervolging

Na een wilde achtervolging heeft de politie maandagavond een automobilist aangehouden in Macharen. De bestuurder, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, was ervandoor gegaan tijdens een controle.

De politie zette daarop de achtervolging in. Die ging over de A50 en A59, door Oss en eindigde in Macharen. Onveilige situaties

De bestuurder veroorzaakte volgens de politie diverse onveilige situaties. Zo reed hij met een snelheid van meer dan 100 kilometer per uur door de bebouwde kom, reed hij over fietspaden en raakte hij onderweg een verkeersbord. De man had volgens Dtv Nieuws nog een celstraf van negentig dagen openstaan. Die moet hij nu uitzitten.