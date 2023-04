Kinderwagen met kind erin gebruikt bij winkeldiefstal

De politie is op zoek naar twee vrouwen die gingen winkelen in Veldhoven zonder te betalen. De vrouwen liepen eind januari de winkel door om allerlei spullen te stelen. Van verzorgingsproducten, tot geneesmiddelen, tot speelgoed. De spullen werden in een kinderwagen, met kindje erin, geladen. Zo liepen ze weer naar buiten.

In het opsporingsprogramma Bureau Brabant werden de camerabeelden uit de winkel getoond. Hierop is duidelijk te zien dat de vrouwen de winkel binnen liepen. Het leek alsof ze gewoon boodschappen gingen doen. Totdat ze voor een rek stonden en het voor de camera's duidelijk zichtbaar is hoe spullen uit de verpakking werden gehaald. De spullen verdwenen in jassen, zakken en de kinderwagen. In de kinderwagen zat een kindje. Daarna liepen de vrouwen naar de uitgang. Omdat de spullen uit de verpakking waren gehaald, gingen de alarmpoortjes niet af. Het personeel had niks door. De politie hoopt dat iemand weet wie de vrouwen zijn en waar ze nu zijn.