Gids over nieuw museum Van Gogh: 'Het ademt van alle kanten Vincent'

1/3 Gids Hans (inzet) is in zijn nopjes met het nieuwe museum.

Het nieuwe museum over Vincent van Gogh in Nuenen, tegenover het huis waar de wereldberoemde schilder ooit woonde, gaat donderdag open. Gids Hans Keijzer kan haast niet wachten om de liefhebbers weer rond te leiden. Het museum is twee en een half keer zo groot geworden, kostte een lieve duit en wil twee keer zoveel bezoekers gaan trekken.

Het nieuwe museum heet het Van Gogh Village Museum. Want een dagje Van Gogh in Nuenen gaat niet alleen over het museum, maar ook over alles daarbuiten. “Meestal leid ik de mensen buiten rond, in ons openluchtmuseum”, vertelt Hans, die al zo’n vijftien jaar gids is. Hans is een wandelende encyclopedie over de schilder. Samen met hem zijn nog veertig andere gidsen opgeleid.

“Het mooiste is als mensen eerst kennis maken met Van Gogh in het museum en daarna gaan we naar buiten”, zegt Hans. “We zien Nuenen door zijn ogen en staan op plekken waar hij schilderde. We lopen in zijn voetstappen, dan komt Vincent heel erg dichtbij.”