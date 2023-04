Vervoer van doodzieke patiënten kan nu veiliger in een gewone ambulance

Je moet er niet aan denken. Je bent dokter en meegegaan op de ambulance met een patiënt in kritieke toestand die beademd moet worden. De chauffeur moet een noodstop maken in het verkeer en de infuuspomp die tussen de benen van de patiënt ligt, vliegt door de ambulance. Niet echt een goede zaak en dus hebben vier ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant samen met de GGD de handen ineen geslagen om het vervoer van kritische patiënten veiliger te maken.

Voor het vervoer van mensen in levensgevaar bestaan ook speciale ambulances. Daar zijn er zes van in Nederland. Het is een flinke vrachtwagen. Met een stevige brancard, waaronder alle belangrijke apparatuur goed bevestigd kan worden. Maar als dokters in Zuidoost-Brabant deze ambulance nodig hebben, moet hij wel uit Maastricht komen. “Een hele zieke patient die in een ander ziekenhuis behandeld moet worden, moet binnen twee uur daar aankomen”, zegt intensivist Crétien Jacobs van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, kartrekker van het project. “Maar als je heel lang op de speciale ambulance moet wachten, dan ben je te laat. En dan moet het vervoer in een gewone ambulance.” Volgens Jacobs komen transporten met heel kritische patienten een tot twee keer in de week voor in zijn regio.

"We dachten, dit kan zo niet bestaan."

Tijdens de coronacrisis reden de speciale ambulances, MICU’s, dag en nacht. En dus moesten hele kritische patiënten ook in gewone ambulances naar een IC in een uithoek van het land gebracht worden. “Toen dachten we, dit kan zo niet bestaan”, zegt Jacobs. Dokters die mee moesten op de ambulance kregen te maken met apparatuur die ze niet zo goed kenden. Ze moesten op veel dingen tegelijkertijd letten. “Je zat toch onzekerder in die situatie omdat je niet altijd het overzicht had van alles wat er met de patiënt gebeurde.” Jacobs benadrukt dat het transport altijd veilig is geweest. “Maar hier maken we het absoluut veiliger mee en we kunnen meer goede kwaliteit leveren tijdens het transport. Risico’s zijn er altijd. Het zijn vaak patiënten die instabiel zijn. Ze hebben problemen met ademhaling of met de bloedsomloop. Dat moet allemaal ondersteund worden. Dus je moet voortdurend naar de monitoren kijken, pompjes bijsturen en beademing bijsturen.” Volgens Jacobs moet de winst die een hele zieke patiënt kan boeken altijd afgewogen worden tegen de risico’s van een rit in de ambulance.

"Ik ga nu echt met een geruster hart mee op transport."