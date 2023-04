Geld verdienen met het draaien van een wasje? Grijp vanmiddag je kans

Voor het eerst dit jaar kun je woensdag geld verdienen door de was te doen of bijvoorbeeld je elektrische auto op te laden. We hebben woensdag namelijk te maken met negatieve stroomprijzen. In plaats van betalen voor stroomgebruik, krijg je hiervoor tussen een en vier uur woensdagmiddag geld toe. Tenminste, als je een zogenaamd dynamisch energiecontract hebt.

Dat is een contract waarbij de prijs voor stroom per uur wordt bepaald. Dit in tegenstelling tot een vast contract of een variabel contract, waarbij een vaste prijs per kilowattuur voor een bepaalde periode wordt afgesproken. Negatieve stroomprijzen komen wel vaker voor, maar wat vandaag bijzonder maakt is dat de prijs voor een kilowattuur zo laag is dat deze zelfs inclusief de de btw en energiebelasting, nog negatief is. Een fenomeen dat volgens energiebedrijf Zonneplan vorig jaar voor het eerst voorkwam. Op 23 april om precies te zijn.

"Het draaien van een wasje levert zo’n 4 tot 8 cent op."

"De negatieve prijs is een gevolg van een overschot aan wind- en zonnestroom", legt het energiebedrijf uit. Het aanbod van stroom is woensdag groter dan de vraag en dat zie je volgens het bedrijf terug in negatieve prijzen. Heb je een elektrische auto dan kun je volgens Zonneplan woensdag de grootste winst behalen. "Wie woensdagmiddag tijdens de drie ‘negatieve’ uren volop weet te laden (dat wil zeggen: 33 kilowattuur), kan zo’n 165 kilometer elektrisch rijden en krijgt daarvoor zelfs 2,15 euro toe", rekent het energiebedrijf voor. "Het draaien van een wasje levert zo’n 4 tot 8 cent op."

"Een negatieve uurprijs komt bij een vast of variabel energiecontract niet voor."

"Voor dynamische energiecontracten wordt stroom gekocht op de energiemarkt die spotmarkt heet. Daar gelden iedere dag andere prijzen, afhankelijk van vraag en aanbod. Daardoor kan de prijs voor een kilowattuur sommige uren zelfs negatief zijn. Een negatieve uurprijs komt bij een vast of variabel energiecontract niet voor", legt de ANWB uit. Zij zijn een van de aanbieders van een dynamisch energiecontract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben een kleine honderddertigduizend huishoudens in Nederland een dynamisch contract. Als je een dynamisch energiecontract hebt én zonnepanelen dan adviseert Zonneplan je stroomverbruik woensdagmiddag zoveel mogelijk tussen een en vier uur in te plannen. Dan verbruik je de stroom die je panelen opwekken namelijk zoveel mogelijk zelf. "Het terugleveren aan het net kost tijdens die uren immers geld", waarschuwt het energiebedrijf.