Gratis stroom: 'Alle apparaten aan en ovenschotel maken voor vanavond'

Gratis stroom, daar hebben Brabanders wel oren naar. Dit blijkt uit de reacties die we woensdag krijgen op de vraag: geld verdienen met wassen, ga jij het doen? Iedereen met een dynamisch energiecontract kan namelijk deze middag gebruik maken van 'negatieve stroomprijzen'. Dat is een contract waarbij de prijs voor stroom per uur wordt bepaald. In plaats dat je moet betalen, krijg je nu tussen een en vier uur geld toe als je elektriciteit verbruikt.

Het is een buitenkansje dat veel mensen niet aan zich voorbij laten gaan. "Op de middag alvast een ovenschotel maken, in het voren koken op inductie, de wasmachine en de droger aan en ook de vaatwasser", reageert bijvoorbeeld Louise. En ook Paul is er klaar voor, zo liet hij woensdagochtend weten: "Jazeker, de diesel is de weg op zodat de elektrische auto thuis kan laden, wasmachine en vaatwasser staan voorgeprogrammeerd en de elektrische verwarming gaat vanzelf aan als de stroomprijs onder -17ct komt…. En misschien zetten we de zonnepanelen maar uit…."

"Grote wasjes, kleine wasjes. Stop ze in je wasmachine."

Ook bij Gonnie en Ton gaan de vaatwasser en de wasmachine aan. "Stipt om één uur", laat Ton weten. "En dan laden we ook meteen de fietsen op." Suzanne is al even enthousiast: "Even alles met een stekker gebruiken vanmiddag", laat ze weten. Danique heeft al heel de dag hetzelfde wijsje in haar hoofd: 'grote wasjes, kleine wasjes. Stop ze in je wasmachine'. Mark op zijn beurt heeft een bijzondere tip (voor een vriend uiteraard): "Ff de wietzolder plankgas laten draaien." LEES OOK: Geld verdienen met het draaien van een wasje? Grijp vanmiddag je kans

Bij Louise draaien wasmachine en wasdroger woensdagmiddag op volle toeren.