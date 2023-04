Spullen failliet Lightyear geveild: 'Emotie zal hier een rol gaan spelen'

Echt druk is het niet in de hal van autobedrijf Lightyear in Helmond. Wie binnenkomt, kan meteen de Lightyear One zien, de zonne-auto die Lightyear wilde ontwikkelen. Maar ermee de weg op mag niet en hij rijdt 20 kilometer per uur. “Wel een topstuk. Vooral de verzamelaar of wellicht een museum zal hierin interesse hebben”, zegt Arno Hendrikse, directeur van het veilingbedrijf Troostwijk Auctions. "Hier zal de emotie een rol gaan spelen."

Deze week wordt een deel van de inboedel van Lightyear geveild. Deze woensdag is er een kijkdag. Het Helmondse Lightyear wil een elektrische auto met zonnepanelen ontwikkelen zodat die ook op zonne-energie kan rijden. Begin dit jaar ging het bedrijf dat de auto bouwde, failliet. Inmiddels heeft Lightyear een doorstart gemaakt, maar 600 mensen verloren hun baan. Arno Hendrikse hanteert nu de veilinghamer over bijna 230 ‘kavels’. Van het prototype Lightyear One tot half afgebouwde auto’s, auto-onderdelen tot bureaustoelen en tafels. Maar van een hamer is de laatste jaren niet echt sprake meer in veilingland. “Kijkdagen worden veel minder bezocht tegenwoordig”, zegt Hendrikse. “Alles gebeurt online. We hebben ook veel interesse uit het buitenland. Er zijn gegadigden uit 40 verschillende landen. Die mensen komen niet hier naartoe. In vroeger dagen zou deze hal gevuld zijn met 500 man. Veel van de uiteindelijke kopers zul je hier niet zien.”

"Ik heb altijd al een keertje willen kijken bij Lightyear"

Nu lopen er tientallen mensen rond. Twee bezoekers zijn Ruben Stern en Emile Nijssen. Allebei hebben ze een bedrijf dat zich bezighoudt met elektrische auto’s. Ze snuffelen tussen de onderdelen. Of ze iets gaan kopen, weten ze nog niet. “Het is toch wel triest om te zien”, vindt Ruben. “Het is een bedrijf dat volop draaide en nu stil komt te liggen. En dan liggen de voorraden hier klaar voor de afvalbak bijna. Misschien zit er iets bij dat ik kan gebruiken, maar het geeft een vreemd dubbel gevoel.” Emile vindt het wel mooi om Lightyear nu echt van binnen eens te zien. “Ik volg het al heel lang. Ik heb altijd al een keertje willen kijken bij Lightyear, maar het kwam er nooit van. Misschien kan ik nog wat onderdelen vinden voor mijn bedrijf.” Veel bezoekers zeggen te komen omdat ze gewoon nieuwsgierig zijn. Van kopen is veelal nog geen sprake, hoewel op de veilingsite al wel druk geboden wordt. De Lightyear One, die een prijskaartje had van 250 duizend euro, staat nu op 24 duizend euro.

"Het is toch een jongensdroom en wie weet een stukje van een nieuwe toekomst"