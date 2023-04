Meisje (8) raakt zwaargewond op kruising, bewoners vrezen meer ongelukken

Een meisje van 8 jaar is dinsdag zwaargewond geraakt nadat ze op haar fiets werd aangereden door een auto op in de Spaarnwoudelaan in Tilburg. Een dag later is de buurt ontdaan. Volgens bewoners is de kruising op de weg gevaarlijk en worden mensen er vaker (bijna) van hun sokken gereden.

Ron Vorstermans Geschreven door

Buurtbewoners zijn woensdag bezorgd en nog erg onder de indruk van wat er is gebeurd. Het ongeluk gebeurde bij een kruising die bij een basisschool ligt. Veel kinderen en ouders waren daardoor getuigen van het ongeval. Een van die buurtbewoners, Brenda, kent het slachtoffer, met wie het volgens haar ‘naar omstandigheden redelijk gaat’. Ook Brenda baalt erg van de situatie op de weg, vertelt ze. “Het gaat vaker mis hier. Met name op het kruispunt. Het is erg druk, en de weg kruist met een fiets- en zebrapad. Je moet honderd keer kijken of je de weg op kan als je afslaat. Misschien dat de gemeente met stoplichten de situatie kan verbeteren, maar ik weet ook niet wat er nodig is.”

"Je moet gigantisch alert zijn. Het is een heel druk kruispunt. Er moet iets gebeuren.”

“Ja, het is hier al een paar keer misgegaan inderdaad”, vult een andere bewoner, Romeo, haar aan. “Ik maak me zorgen. Soms laat ik mijn hond hier uit en dan gaat het maar net goed. Vaak merk ik als automobilist dat fietsers hier zomaar voor je neus staan. Je moet gigantisch alert zijn. Het is een heel druk kruispunt. Er moet iets gebeuren.” Bewoner Crit vertelt dat hij op het fietspad bij de kruising al ‘meerdere keren bijna is aangereden door een auto die vervolgens niet stopte'. Daar klaagde hij over bij de gemeente, zegt Crit. “Maar de eerste reactie was dat mijn aanrijding een ingecalculeerd risico was en dat automobilisten nog moeten wennen aan de situaties. Ik vind dat ronduit belachelijk. Nu reageren ze niet meer op mijn klachten.”

"We hebben echt al het mogelijke gedaan om het zo veilig mogelijk te maken.”