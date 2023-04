Efteling eert grondlegger Anton Pieck met expositie en kermis

Met een tentoonstelling van zijn werk en een nostalgische kermis eert attractiepark De Efteling tekenaar Anton Pieck. Hij is een van de grondleggers van het pretpark. Met zijn tekeningen vol romantiek legde hij de basis voor het sprookjespark. Op zijn geboortedag zijn de tentoonstelling en kermis woensdag geopend. Daarbij waren Piecks kleindochter en achterkleindochter aanwezig.

"In het jaar waarin flink wordt gebouwd aan de twee grote projecten Danse Macabre en Efteling Grand Hotel, past het om aandacht te schenken aan een van de grondleggers van ons zo belangrijke erfgoed," zegt Sander de Bruijn die hoofdontwerper is bij de Efteling. "In ons 71-jarige bestaan zijn we daar nog steeds trouw aan en de geboortedag van Pieck is voor ons een hele belangrijke datum," merkt de Bruijn op.

De Anton Pieck tentoonstelling

"De Efteling is een heel sprookjesachtig park, dus als er een kans is om Anton Pieck te vieren, dan doen we dat", aldus de hoofdontwerper. Insteek is volgens hem om De Efteling nog iets beter te maken. "Wij noemen dat het 'oppoetsen van de parel'. De gemiddelde Nederlander kent Pieck van de kalenderplaten of van het sprookjesbos van De Efteling. Maar in de tentoonstelling zien we een verdieping van zijn werk als tekenaar en grafisch kunstenaar."

Werk van Pieck op de tentoonstelling

Eregasten bij de opening van de expositie zijn kleindochter Brigitte Pieck en achterkleindochter Francine Oonk. "Ja, fantastisch dat zijn werk hier in ere wordt gehouden en het leeft nog steeds", zeggen de dames over het eerbetoon. Achterkleindochter Francine vindt dat, om in Efteling termen te spreken, magie en verwondering hier samenkomen.

De Apotheker een van de werken van Pieck