Hoe Hans nieuw bewijs ontdekt voor kernwapens in Volkel: 'Lijkt een match'

Liggen er kernwapens opgeslagen bij vliegbasis Volkel? Het is een vraag die al sinds de jaren zestig de gemoederen bezighoudt. Politici verspraken zich in televisie-interviews en een NAVO-document verklapte de locatie. Toch is de aanwezigheid van de atoombommen nooit officieel bevestigd. De Amerikaanse onderzoeker Hans Kristensen ontdekte opnieuw bewijs dankzij een foto in een folder.

Hoe zit het precies met die geheime kernwapendeal? Dat leggen we je uit in HOE..?

Kristensen leidt een project van De Federatie van Amerikaanse Wetenschappers (FAS) dat kernwapens in de wereld in de gaten houdt. In maart ontdekte hij de foto in een wervingsfolder voor studenten. “Best snel zag ik herkenningspunten die leken op kenmerken die ik op andere foto’s in hangars bij vliegbasis Volkel had gezien.”

Overeenkomsten in het dak

Daarom ging hij op zoek naar video’s en foto’s die gemaakt zijn in de hangars, om die te vergelijken. “Ik wilde ontdekken of die kenmerken echt uniek zijn voor Volkel.” Zo analyseerde hij een foto van prinses Amalia in een Volkelse hangar in april 2022 en een video van een commandant die het Nederlandse aandeel in de oorlog in Oekraïne uitlegt. Zo herkende Kristensen overeenkomsten in onder andere het materiaal van het dak. “We kunnen niet honderd procent zeker zijn, maar zo goed als ik kan inschatten, lijkt het een match.”

Op de foto is een gebogen B61-bom te zien. “Dat kan betekenen dat er een ongeluk is geweest, maar het kan ook een training zijn.” Kristensen en zijn team benaderden daarom de Amerikaanse overheid, maar kregen geen verduidelijking. Pas toen zijn analyse in de media verscheen, kwam er een toelichting van de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie. “Wat je ziet zijn studenten die een routinetraining doen met een ongewapend oefenwapen. Het is een voorbereiding om te werken in een speciaal team.”

Geen geheim

Of de foto echt in Volkel is gemaakt, wordt opnieuw niet bevestigd. Ook de Nederlandse overheid laat niets los. Dat had Kristensen graag anders gezien. “Er is door de jaren heen zoveel bewijs, het is niet echt meer een geheim”, legt hij uit. “Dat heeft niets met militaire omstandigheden of de veiligheid te maken, ze willen vooral het publieke debat smoren.” Deze aanpak levert volgens hem juist exact het tegenovergestelde op: geruchten en discussie.

Volkel is niet de enige plek in Europa waar dit type atoombom zou liggen. Ze liggen op de Belgische basis Kleine Brogel ten zuiden van Eindhoven en op bases in Duitsland, Italië en Turkije. Vanwege afspraken met de NAVO worden de exacte locaties niet bekendgemaakt.

LEES OOK: Kernwapens Volkel: 'Als we gaan dan gaan we met zijn allen'