Kernwapens Volkel: 'Als we gaan dan gaan we met zijn allen'

Vliegbasis Volkel en kernwapens zijn twee handen op een buik. Hoewel dat officieel nooit is bevestigd of ontkend, is dat een publiek geheim van jewelste. Net als het zwijgen van de overheid over de risico's van het nucleaire arsenaal. Daar haalt iedereen na al die jaren de schouders bij op. "Als we gaan, dan gaan we met z'n allen", klinkt het luchtige antwoord in de omgeving van Volkel.

Frits van Otterdijk Geschreven door

De eerste kernbommen die niet op vliegbasis Volkel lagen, arriveerden in januari 1960 in Brabant. Zo'n tegenstrijdige zin zou prima passen in een geschiedenisboek over de luchtmachtbasis. Dubbelzinnig zijn de verhalen over de aanwezigheid van kernwapens op Volkel altijd geweest. Toch zijn de feiten redelijk tastbaar. In de Tweede Wereldoorlog legden de Duitsers tussen Volkel en Odiliapeel het vliegveld aan voor hun Luftwaffe. Na de oorlog knapte de Nederlandse luchtmacht de kapot gebombardeerde start- en landingsbanen op. Volkel werd in 1951 aangewezen als eerste tactische vliegbasis van Nederland. Tot zover de historie in een notendop. Koude Oorlog

Tijdens de nucleaire wapenwedloop tussen de Verenigde Staten (VS) en de toenmalige Sovjet Unie, viel het oog van de Amerikanen op Volkel. Daarop volgde in 1959 een akkoord met de Nederlandse regering. De Amerikanen boden een beschermende atoomparaplu en in ruil daarvoor mochten de VS tactische kernwapens plaatsen op Volkel.

Een demonstante als atoom-nepslachtoffer verlaat de poort van vliegbasis Volkel in 1998 (foto: ANP).

Een zeer belangrijk deel van het akkoord: de Amerikanen beheren de kernwapens tot op de dag van vandaag helemaal zelf. Met een eigen militaire eenheid voor het onderhoud en de zeer strenge bewaking. Er kan met scherp worden geschoten. En ook goed om te weten: de VS beslissen zelf over de inzet van de kernwapens, zonder vetorecht van Nederland. Bibliotheek Tweede Kamer

Afgelopen decennia zijn de kernwapens geregeld vervangen door nieuwe exemplaren. Hoeveel en van welk type de bommen zijn, blijft onder de radar. Een Amerikaanse kernwapenexpert zei in 2019 in het tv-programma Zembla dat er 9000 doden en 38.000 gewonden zouden vallen als de boel in Volkel ooit zou ontploffen. Als er iets misgaat met de bommen, bepalen Amerikaanse militairen hoe dicht onze hulpdiensten bij de rampplek mogen komen. Dat zou allemaal blijken uit debatverslagen uit 1960 en 1970 die liggen opgeslagen in de bibliotheek van de Tweede Kamer. Ruud Lubbers

Zoveel spitwerk is er overigens niet voor nodig om het geheim van Volkel te ontrafelen. Oud-premier Ruud Lubber onthulde in 2013 in een documentaire van National Geographic dat er kernwapens liggen op de Brabantse vliegbasis. Niet echt opzienbarend, want drie jaar eerder publiceerde WikiLeaks al gelekte documenten waarin een Amerikaanse diplomaat de aanwezigheid van kernwapens op Volkel bevestigt.