Ongeluk gebeurd met atoombom op vliegbasis Volkel, zeggen wetenschappers

Op vliegbasis Volkel is mogelijk een ongeluk gebeurd met een atoombom. Het gebeurde al een paar jaar geleden maar komt nu bij toeval in de openbaarheid. Het Ministerie van Defensie komt niet met een officiële reactie. Het zwijgt eigenlijk altijd bij zo'n 'top secret' onderwerp op Volkel.

Het ongeluk kwam aan het licht tijdens een presentatie voor studenten in 2022 in het Los Alamos Laboratorium in de VS. In die presentatie wordt een foto getoond van drie militairen rond een kernwapen van het type B61. Er staat nog een vierde man bij die toekijkt.

Vin ontbreekt

Op de foto is iets raars te zien aan de staart van de bom. Normaal zitten er vier vinnen, hier maar drie. Er lijkt tape achterop de bom te zitten. Volgens kenners hoort dat niet en is de bom dus beschadigd. Maar wat er precies is fout gegaan is niet bekend. Ook niet of het gevaarte misschien is gevallen en hoe gevaarlijk dat was.

De Federatie van Amerikaanse Wetenschappers (FAS) ontdekte de foto en schreef erover. Dat verhaal is weer opgepikt door diverse media, waaronder de Britse krant The Guardian. De Amerikaanse wetenschappers hebben uitgezocht waar die foto was genomen. Ze kwamen uit in Volkel.

Jachtvliegtuigen

Het Nederlandse Ministerie van Defensie zwijgt altijd over wat de Amerikanen doen op Volkel. Uit oude Amerikaanse documenten blijkt dat er al sinds de jaren 60 atoombommen liggen. Vermoedelijk liggen er nu 22 stuks. Het zijn bommen die onder jachtvliegtuigen kunnen worden gehangen, zoals de F16 en de F35 die op Volkel staat.

De bommen worden steeds gemoderniseerd en vervangen. Het gaat om het type B61 versie 12.

Vliegtuigspotters en experts zien soms opvallende vliegbewegingen bij Volkel. Een paar jaar geleden werd een transportvliegtuig afgeschermd met containers. Tegelijk cirkelden er Apache-helikopters van Gilze-Rijen in de lucht.

Vliegtuigspotters

Volgens diverse waarnemers was er op 8 februari van dit jaar een bijzonder transport van een Amerikaanse toestel naar Volkel. Een Amerikaanse wetenschapper meldde op 27 maart dat een C17-Globemaster vanaf de Amerikaanse luchtmacht iets naar Volkel bracht. Het toestel zou bij de 62 Airlift Wing horen, de eenheid die normaal kernwapens vervoert over de hele wereld.

Volkel is niet de enige plek in Europa waar dit type atoombom zou liggen. Ze liggen op de Belgische basis Kleine Brogel ten zuiden van Eindhoven en op bases in Duitsland, Italië en Turkije.

Japan

De bom zou instelbaar zijn, nog tijdens de vlucht. Hij kan 0,3 kiloton laten ontploffen maar ook ruim 300 kiloton. Ter vergelijking: de atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki (1945) waren 15 kiloton en 21 kiloton.

