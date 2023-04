Amerika ontkent ongeluk met atoombom in Volkel: 'Foto komt uit een folder'

Er is 'absoluut geen enkel ongeluk gebeurd' met een atoombom op vliegbasis Volkel. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van defensie. Het reageert op berichten over een foto die de ronde doet. Daarop zou een beschadigde atoombom te zien zijn op vliegbasis Volkel. Het is niet de eerste keer dat er ophef is over een foto van poserende soldaten bij een 'atoombom' op Volkel.

"We zijn ons bewust van een nieuwsverhaal dat er een foto is gevonden waarop Amerikaanse militairen een beschadigde B61 atoombom inspecteren na een ongeluk op een NAVO-basis", meldt Oscar P. Seára. Hij is woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie, het Pentagon. "This is absolutely untrue," vervolgt hij zijn reactie. Het is absoluut niet waar, is zijn punt.

'Oefenwapen'

"Zoals in het artikel is te lezen komt de foto van een wervingsfolder uit 2022. Wat je ziet is studenten die een routinetraining doen met een ongewapend oefenwapen. Het is een voorbereiding om te werken in een speciaal team," schrijft de woordvoerder.