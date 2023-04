Van Gerwen wil nu hoofdprijs in Ahoy, maar is niet blij met opzet toernooi

Michael van Gerwen hoopt donderdag voor het eerst in zijn loopbaan een Premier League-avond in Rotterdam te winnen. De nummer 3 van de wereld, is in Ahoy vooral op zijn hoede voor Gerwyn Price uit Wales.

"Het blijft toch bijzonder dat we dit voor elkaar hebben gebokst met zijn allen", zegt Van Gerwen (33) terwijl hij door de gangen van Ahoy wandelt. "Het geeft toch wel heel veel voldoening dat Nederlanders een kaartje kopen om naar darts te komen kijken. Maar morgen ben ik maar met één ding bezig: winnen, punt uit."

Van Gerwen begint tegen de Engelsman Nathan Aspinall en kan Price pas in de finale treffen. "Het zit momenteel allemaal mee met hem. Nu wint hij weer even een tijdje van mij", aldus Van Gerwen over Price. "Maar ondanks dat hij zo in vorm is, heeft hij nog zoveel moeite met me, dat is genieten. Hoe goed hij ook is, hij is nooit zó dominant dat hij me van begin tot eind opeet."

Nieuwe opzet

Van Gerwen won de Premier League vorig jaar voor de zesde keer en voor de eerste keer volgens het nieuwe format. Wekelijks werken de darters een minitoernooi af met dezelfde acht deelnemers, waar ze in het verleden slechts één duel per week speelden.

"Ik zag liever de andere opzet, dat zeg ik gewoon eerlijk. Maar de organisatie vindt dat andere factoren meespelen, je kunt nooit iedereen blij maken. Uiteindelijk doen ze ook hun eigen ding, het is een commerciële partij. Dat is overal zo, denk je dat dat in de Formule 1 en bij het tennis niet zo is?"

Van Gerwen is de enige Nederlander die donderdagavond aantreedt. Dirk van Duijvenbode schurkt tegen de Premier League aan, maar moet volgens Van Gerwen nog net iets meer laten zien. "Hij is een fantastische speler, maar op dit moment komt hij nog niet in aanmerking", aldus de Brabander.

"Hij doet het momenteel goed en heeft heel veel talent, maar het draadje is bij hem heel dun natuurlijk. Je moet het hele jaar door goed zijn en niet twee of drie maanden, want er zijn meer kapers op de kust."

