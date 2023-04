Illegale hondenfokker krijgt weer een dwangsom omdat hij maar niet stopt

Een illegale hondenfokker in Eersel moet voor de vierde keer op rij een dwangsom betalen van 2500 euro. Hij weigert te stoppen met zijn fokkersbedrijf in Eersel, ondanks een uitspraak van de Raad van State. Bij een controle vond de gemeente woensdag 173 honden, zeven minder dan vorige week, maar nog steeds 173 te veel. Dat maakte een woordvoerster van de gemeente donderdagochtend bekend.

De Raad van State besliste begin februari dat de hondenfokker half maart met zijn bedrijf in Eersel moest stoppen, maar dat heeft de fokker niet gedaan. Daarop begon de gemeente drie weken geleden met het opleggen van dwangsommen.

Nieuw handhavingsbesluit

De gemeente controleert sindsdien elke week, met een totaal van tien weken. De maximale dwangsom is 25.000 euro, als de fokker in gebreke blijft. Als de maximumtermijn van tien weken verstreken is, kan de gemeente een nieuw handhavingsbesluit nemen. Volgens de woordvoerster kan de fokker dan opnieuw naar de rechter stappen, waar weer de nodige tijd overheen kan gaan.

De woordvoerster ziet een mogelijke beroepsprocedure echter met vertrouwen tegemoet. "Alle argumenten zijn inmiddels de revue gepasseerd, dus een rechter zal naar verwachting in de nieuwe ronde niet anders besluiten", zei ze.

Welzijn dieren in het geding

Eerder al bleek tijdens controles door de NVWA dat het welzijn van de dieren in het geding was en de administratie niet op orde. De NVWA nam bij een eerdere controle dit jaar 435 honden af van de fokker die er niet goed aan toe waren.

Een woordvoerster van de NVWA bevestigt de bevindingen van de gemeente. De NVWA heeft nu geen honden meegenomen, vertelde ze.

LEES OOK: Ondanks verbod toch 200 honden op terrein omstreden fokker Eersel