Ondanks verbod toch 200 honden op terrein omstreden fokker Eersel

De omstreden hondenfokker uit Eersel is opnieuw in de fout gegaan. De gemeente laat weten dat er tegen de regels in ongeveer 200 honden op het terrein zijn. Daarom moet de fokker een dwangsom van 2.500 euro betalen. Ook is 500 kilo aan bedorven hondenvoer gevonden bij het bedrijf en heeft de omgevingsdienst meerdere milieuovertredingen geconstateerd.

Dit kwam aan het licht tijdens een grote controle van onder meer de gemeente Eersel en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) van woensdag.

De gemeente gaat volgende week nog een keer controleren of er nog honden op het terrein zijn. In totaal wil de gemeente tien weken lang elke week controleren, en bij elke overtreding wordt een boete van 2500 euro opgelegd. De totale dwangsom kan oplopen tot 25.000 euro.

Bedorven hondenvoer

De Raad van State besliste begin februari dat de hondenfokker halverwege maart zijn bedrijf in Eersel moest stoppen. Maar dat heeft de fokker niet gedaan, bleek woensdag. De NVWA vond woensdag in het bedrijf bovendien 500 kilo bedorven hondenvoer, en zag dat de aanwezige apparatuur en ruimtes vuil waren.

Het UWV controleerde of er sprake is van uitkeringsfraude bij de werknemers van ondernemingen die op de locatie staan ingeschreven. Verder heeft de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant meerdere milieuovertredingen geconstateerd.

Illegaal

Eerder al bleek dat er illegaal honden werden gefokt en verhandeld. Daarbij was het welzijn van de dieren niet in orde, net als de administratie.

De gemeente Eersel legde in 2021 al een dwangsom om te stoppen aan de fokkerij op, nadat die in opspraak was gekomen. Het bedrijf ging daartegen in beroep. De Raad van State stelde de gemeente begin februari dit jaar in het gelijk omdat de fokkerij in strijd is met het bestemmingsplan.

Honden afgepakt

Eerder nam de NVWA bij een controle 435 honden mee die er slecht aan toe waren. Er bleven toen nog 159 honden achter bij de fokker.

Volgens House of Animals is al bekend dat de fokker zich met zijn dieren in België wil gaan vestigen, waar hij zijn bedrijf wil voortzetten. De fokker ontkende eerder zijn honden slecht te behandelen.

