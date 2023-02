Omstreden fokker krijgt zijn honden niet terug: 'Ik geef niet op!'

De omstreden hondenfokker uit Eersel krijgt zijn 435 in beslag genomen honden niet terug. Wel mag hij de 159 honden die hij nog heeft voorlopig houden. Dat bepaalde de rechter donderdagochtend. Fokker Jan Paridaans is woedend: “Ze liegen, ik geef niet snel op.”

De hondenfokker is boos op de gemeente, House of Animals en de NVWA. De gemeente staat de fokkerij niet toe, de NVWA heeft bij een inval ruim vierhonderd honden in beslag genomen en House of Animals eist dat de overige 159 honden per direct worden weggehaald.

Paridaans is woest: “Als de NVWA tien woorden zegt, liegen ze er honderd”, zegt hij donderdag tegen Omroep Brabant. Volgens een woordvoerder van de toezichthouder verbleven honderden honden onder slechte omstandigheden en was er niet de juiste zorg. "Denk aan vieze hokken en drinkbakken, natte en vervilte honden en honden met schurft en tandsteen.”

Woensdag was er ook al slecht nieuws voor de fokker uit Eersel. De gemeente Eersel staat geen hondenfokkerij toe aan de Grote Aardweg in Eersel. Paridaans vond dat niet eerlijk en ging in beroep. Maar ook de hoogste rechter veegde de bezwaren van de fokker van tafel. En dus moeten over zes weken alle honden weg zijn, anders volgt een boete die kan oplopen tot 25.000 euro.

“Officieel heb ik daar nog niks van gehoord, ik moet het via de media lezen”, reageert Jan Paridaans donderdagmiddag. “Ik ben het vechten helemaal moe. Ik heb altijd gevochten maar daar heb ik geen zin meer in.” Toch wil hij niet praten over stoppen, iets wat dierenorganisatie House of Animals graag zou willen zien.

Over die organisatie heeft de fokker geen goed woord over. “Het is maffia. Ik snap niet dat die zoveel voor elkaar kunnen krijgen.” Toch heeft Jan Paridaans op één punt gelijk gekregen bij de rechter: hij mag voorlopig de 159 honden die de NVWA achter heeft gelaten houden. House of Animals wilde via de rechter afdwingen dat deze ook in beslag genomen worden.

Bekijk hier de beelden die de NVWA vorige week maakte bij de hondenfokker: