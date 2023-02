Omstreden hondenfokker vangt bot bij rechter: bedrijf moet half maart dicht

De omstreden fokker in Eersel mag geen honden fokken aan de Grote Aardweg. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De fokker vindt het niet eerlijk dat de gemeente Eersel geen hondenfokkerij toestaat op de huidige locatie en ging in beroep. Maar ook deze rechter veegt de bezwaren van de fokker van tafel.

De hondenfokker is verwikkeld in verschillende procedures: de gemeente staat geen fokkerij toe op het perceel waar hij zijn bedrijf heeft en de NVWA heeft meer dan 400 honden in beslag genomen vanwege de gebrekkige omstandigheden in de fokkerij.

De gemeente Eersel heeft in het bestemmingsplan bepaald dat alleen een veehandelsbedrijf, varkenswegerij en slachtplaats is toegestaan op het perceel aan de Grote Aardweg. De hondenfokker was het daar niet mee eens want er zouden ook andere agrarische bedrijven mogen worden gevestigd en bovendien, voerde de fokker aan, zijn er in de omgeving ook vergelijkbare situaties die wel worden gedoogd.

De rechter ging hier allemaal niet in mee en stelde dat het bestemmingsplan duidelijk is. Daarom moeten alle honden weg en blijft de dwangsom van 2500 euro per week, met een maximum 25.000 euro, gehandhaafd.

De rechter heeft de termijn van zes weken waarbinnen de fokkerij moet zijn gesloten wel verplaatst. De fokker krijgt zes weken om zijn zaak te sluiten vanaf het moment van deze nieuwe uitspraak. Dit betekent dat de fokker vanaf half maart gesloten moet zijn. Zo niet, dan kan de gemeente de afgesproken dwangsom innen.

