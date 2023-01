Strijd om laatste 159 honden bij omstreden fokker in Eersel gaat verder

Wat gaat er gebeuren met de 159 honden bij een omstreden fokker in Eersel die vorige week niet in beslag zijn genomen door toezichthouder NVWA? Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals eist bij de rechter in Den Haag dat ze allemaal binnen 48 uur bij de fokker worden weggehaald. "Ook deze dieren wacht een afschuwelijk lot", zegt de advocaat van House of Animals.

"De horrorverhalen van klanten stromen binnen. Hoe lang kan dit nog doorgaan?", vraagt de advocaat zich hardop af. "De fokker overtreedt al sinds 2018 de wet. Duizenden honden zijn het slachtoffer geworden. De fokker krijgt steeds weer de kans om zich te herstellen. We moeten herhaling voorkomen."

Schurft

Vorige week namen inspecteurs al 435 honden in beslag. Verschillende dieren hadden schurft en tandsteen. De fokker had tijd gekregen om de leefomstandigheden te verbeteren, maar die waren juist slechter geworden. De fokker mocht 115 volwassen honden en 44 pups houden, want die dieren bleken gezond en dan mag toezichthouder NVWA ze niet meenemen.

"We zijn niet van plan om nu te stoppen", benadrukt de NVWA. Of er nog een controle komt? De advocate knikt instemmend. "Het lijkt me niet verstandig om dat hier te zeggen", zegt ze, enigszins ongemakkelijk. Aan de tafel naast haar zat namelijk de bedrijfsleidster van de fokkerij. "Ze moeten wel meewerken, anders gaan we anderen dingen doen", voegt de advocate er bewust vaag aan toe.

66 bussen

Volgens de NVWA is spoed niet nodig. "De dieren zijn zoveel mogelijk gecontroleerd. De honden die er nu zitten zijn gezond." Ook zou zo snel weer ingrijpen onhaalbaar zijn. "Het is niet zomaar opgezet. De vorige keer hebben we 66 bussen vol honden afgevoerd. Daarvoor waren 24 medewerkers van de dierenpolitie en NVWA nodig."

Bedrijfsleider Stephanie houdt haar lippen stijf op elkaar. Ze komt met een tegeneis en wil via de rechter een deel van de honden terug. Pas op het eind van de zitting wil ze wat zeggen. "We hebben nooit de bedoeling gehad om zo overvol te raken. Je kunt wel een bak stront over ons heen gooien steeds, maar dan wordt het ons onmogelijk gemaakt om honden te plaatsen."

Slecht drinkwater

De handelaar ligt al veel langer onder vuur. De NVWA stond al zeker tien keer eerder op de stoep. Daarbij kwamen verschillende overtredingen aan het licht, zoals slecht drinkwater en te weinig vloeroppervlak in de hokken. Ook kwamen de dieren te weinig buiten.

De rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven doet donderdagmiddag uitspraak. Daarmee is de juridische strijd nog niet klaar. Eerder dwong de gemeente al via de rechter af dat alle honden daar eind december weg moesten zijn. De fokker moest eigenlijk hoge boetes betalen, omdat hij de dieren niet weghaalde. Toch hoeft dat nog even niet, omdat de fokker naar de Raad van State is gestapt om dit te voorkomen en die moet nog uitspraak doen.