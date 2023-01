Nance kocht een hond bij omstreden fokker in Eersel: ‘Bloedende oren’

Nance Kragten (46) kocht een hond bij de omstreden hondenfokker in Eersel. Ze is enorm opgelucht dat de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) daar dinsdag ingrijpt. “Alle honden moeten daar zo snel mogelijk weg!”

Nance kocht in januari 2022 een Jack Russel van de fokker in Eersel. Ze kwam af op een Marktplaats-advertentie. “Het hondje bleek er niet meer te zijn, dus dat klopte al niet”, zegt ze achteraf. “Het stonk er enorm, de honden waren verregend en zaten in veel te kleine hokken. Mijn vriendin moest huilen van wat ze zag."

“De oren waren kapot”, weet Kragten. Bij de dierenarts bleek wat hond Ceylin nog meer mankeerde. “Hij had een heel zware ontsteking. Hij is waarschijnlijk door andere honden gebeten.” Ook de leeftijd zou niet kloppen. Ze kocht een pup van een half jaar oud. “Hij blijkt zeker een jaar ouder te zijn.”

De hond is nog altijd niet zindelijk. Verder lijkt het goed te gaan met Ceylin. “Ik hou zoveel van het hondje. Het liefst zou ik alle dieren daar weghalen.” De Houtense wil met haar verhaal anderen waarschuwen. “Ze doen de honden zoveel pijn.”

Slechter

Hoeveel honden dinsdag in beslag zijn genomen, is nog niet bekend. De fokker had vorige maand de tijd gekregen om de omstandigheden voor de dieren te verbeteren, maar een deel van de honden blijkt er nu juist slechter aan toe volgens de NVWA.

De fokker ligt al langer onder vuur en is inmiddels al zeker tien keer bezocht door controleurs van de NVWA. Ook is er een juridische strijd rond hem gaande. In november won de gemeente Eersel een zaak van de fokker, die daarop zijn activiteiten moest stoppen. Hij deed dat niet. Binnenkort staat de zoveelste zitting op het programma.

De hondenfokker was dinsdag niet bereikbaar voor vragen van Omroep Brabant. Eerder gaf hij aan zich niet te herkennen in het beeld dat over hem wordt geschetst. Hij ontkende dat hij de dieren slecht zou behandelden. “We staan 24 uur per dag en zeven dagen per week voor de honden klaar", zei hij toen.