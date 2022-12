Honden nog altijd niet weg bij omstreden fokker in Eersel

Het lijkt erop dat er voorlopig niets gaat gebeuren bij de omstreden puppyhandelaar in Eersel. Na een uitspraak van de rechter zouden de honden van de fokker donderdag weg moeten zijn. Fokker Jan Paridaans is niet onder de indruk van de 2500 euro boete per week die hem boven het hoofd hangt. “Ze doen maar. Voor die boete haal ik de honden niet weg.”

Paridaans reageert nuchter op het niet halen van de deadline: "Het is gewoon niet gelukt." Hij is niet van plan zich zonder juridische slag of stoot over te geven en zegt de zaak voor de Raad van State te brengen, het hoogste rechtsorgaan in Nederland. “Ze gooien van alles op ons dak. Ik laat me niet kapot maken. Ze horen nog van ons.”

De fokker heeft naar eigen zeggen nog altijd 350 tot 400 honden. Na een rechterlijke uitspraak had hij zes weken de tijd om te stoppen. Van de rechter mag de gemeente voor elke week dat de honden er nog zitten 2500 euro innen. Dit tot een maximumbedrag van 25.000 euro.

Totdat de zaak bij de Raad van State dient, wil Paridaans geen boetes betalen. De gemeente Eersel zegt het standpunt van de fokker te kennen en denkt bij het innen van de boetes rekening te moeten houden met deze situatie.

Weinig ruimte en slecht water

Hondenfokkerij Kwispel Enzo ligt al lang onder vuur. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stond al tien keer op de stoep. Daarbij kwamen verschillende overtredingen aan het licht, zoals slechte kwaliteit van het drinkwater en te weinig vloeroppervlak in de hokken. Ook kwamen de dieren te weinig buiten.

Een week geleden nam de NVWA 30 honden in beslag die acuut zorg nodig hadden. De NVWA zei vorige week bovendien 'het handhavingstraject te vervolgen'.

Paridaans ontkent dat hij de dieren slecht zou behandelden. “We worden genaaid, als ik het op ‘z’n boers’ mag zeggen. We staan 24 uur per dag en zeven dagen per week voor de honden klaar.” Hij zegt de honden te blijven verzorgen. "Ik moet wel, ik heb geen keuze."

Nieuwe rechtszaken

Op 2 januari staat een kort geding gepland. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals wil via de rechter afdwingen dat de NVWA alle honden weghaalt. Op 19 januari is een zitting bij de Raad van State.

Eerder maakte House of Animals deze beelden bij de fokker: