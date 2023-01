Waar laat je honderden honden als een bedrijfsfokker op slot gaat?

Het zou zomaar kunnen dat honderden hondjes van een omstreden puppyhandelaar in Eersel een ander adres moeten krijgen. Tenminste, als de rechter dat over een maand beslist. Maar ja, honderden honden verplaatsen, dat klinkt niet als een gemakkelijke klus. Wie regelt dat allemaal, en waar gaan die honden eigenlijk heen?

Bij de Eerselse hondenfokker Kwispel Enzo is er een boel mis volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het water van de hondjes is vervuild, te weinig vloeroppervlak voor de honden en de dieren komen amper buiten. Er zijn al meerdere keren honden weggehaald. Daar weet Els Adams van Stichting Dier en Project in Nispen alles van.

Geen verbetering

Adams heeft veel honden van Kwispel Enzo 'overgenomen'. "Dat is niet gebruikelijk, wij vangen eigenlijk alleen honden op die een laatste kans verdienen. Maar voor Kwispel Enzo maken we al jaren een uitzondering. Dat doen we omdat we hopen op verbetering bij de fokker. Maar die verbetering komt er maar niet. Dat zie je vaker: fokkers geven vooral om geld."

Fokker Jan Paridaans van Kwispel Enzo was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Wel zei hij eerder dat hij nog zo'n zo'n 300 tot 400 honden heeft. Volgens Adams zijn dat er er meer. "De verkoop van honden is enorm teruggevallen. Deze fokker zit daarom met een groot aantal puppy's. Door gebrek aan socialisatie zijn die niet makkelijk te verkopen. Dus over die puppy's hebben we ons ook ontfermd. "

Hoeveel honden het er ook zijn in Eersel: mogelijk moeten ze straks van de rechter weg. Toch betekent dat niet dat al die honden naar Stichting Dier en Project gaan. "Sterker nog, wij en andere asielen spelen hier geen rol in", besluit Adams.

Het traject

Nee, als de rechter besluit dat de honden in Eersel weg moeten, komt eerst de NWVA in actie. Die haalt, samen met andere dierenorganisaties, de honden zo snel mogelijk weg bij de eigenaar. Dat gebeurt meestal nog diezelfde dag of de eerst volgende dag. De dieren gaan vervolgens naar speciale opvangadressen die daarvoor aan speciale eisen voldoen.

Er zijn 53 opvangcentra in Nederland waar honden opgevangen kunnen worden. "Die centra liggen verspreid over heel het land. Honden hoeven dus niet in hun eigen regio opgevangen te worden: ze kunnen bij iedere centrum worden verzorgd en nagekeken", zo legt een woordvoerder van de NVWA uit. "Dat gebeurt door onze eigen dierenarts. Iedere hond krijgt de zorg die nodig is."

Asiel

Natuurlijk is het de bedoeling dat de honden vervolgens ook nog ondergebracht worden bij een nieuwe eigenaar. Helaas is dat in de praktijk een lastig verhaal. Zeker als het om zoveel honden gaat.

Als blijkt dat een hondje kerngezond is, kan die heel snel geplaatst worden bij een nieuwe eigenaar. Maar als een hondje bijvoorbeeld ziek is, blijft die bij het opvangadres. "Hoeveel plek daar dan is, hangt af van het moment", legt een woordvoerder van de Dierenbescherming uit. "Wel kunnen wij gemakkelijk dieren verplaatsen om meer ruimte te creëren op bepaalde plekken." Tja, er zijn immers 53 van zulke opvangcentra.

De Dierenbescherming en andere dierenorganisaties hebben fokker Jan Paridaans overigens hulp aangeboden bij het verplaatsen van de honden. "Maar daar is zover ik weet geen gehoor aan gegeven", aldus de Dierenbescherming.

