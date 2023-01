Bijna 300 honden meegenomen bij controle van 'horrorfokker' in Eersel

Wachten op privacy instellingen... Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Rico Vogels/SQ Vision. Foto: Imke van de Laar. Foto: NVWA. Volgende Vorige 1/5 Honden meegenomen bij controle van 'horrorfokker' in Eersel

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft bij de controle bij de omstreden hondenfokker in Eersel 280 honden in beslag genomen. De fokker had vorig maand de tijd gekregen om de omstandigheden voor de dieren te verbeteren, maar een deel van de honden blijkt er dinsdag juist slechter aan toe. De actie van de NVWA bij de fokker in Eersel gaat woensdag verder.

Ista van Galen & Imke van de Laar Geschreven door

De controle bij de hondenfokker is volgens de woordvoerder van de NVWA een geplande actie. Een maand geleden was daar ook al een controle. Toen werden 29 honden in bewaring genomen, omdat de dieren direct medische zorg nodig hadden, maar dat niet in Eersel kregen. "We hebben toen ook gezien dat er een groep honden is waar de nodige zorg ontbreekt. Denk aan vieze hokken en drinkbakken, natte en vervilte honden en honden met schurft en tandsteen", zegt de woordvoerder van de NVWA. De fokker heeft sindsdien de tijd gekregen om dat de verbeteren, maar dinsdagochtend blijkt dat de situatie deels juist nog slechter is. "We zien vieze en natte hokken en te veel honden in een hok. Er zijn ook verblijven waar het wat is verbeterd. Maar we hebben honden meegenomen waarvan de de situatie echt niet oké is. Het gaat met name om tandsteenproblematiek." Rond elf uur reden zeven wagens van de dierenambulance het terrein van de fokker op. Niet veel later reden twee ambulances weer weg. De honden worden ergens anders ondergebracht. Volgens de woordvoerder is het mogelijk dat de controle dinsdag niet helemaal afgerond kan worden en dat inspecteurs woensdag verder moeten. "We beoordelen elke situatie zorgvuldig met inspecteurs, dierenartsen en gedragstherapeuten. Elk verblijf en elke individuele hond moet gecontroleerd worden en dat kost tijd", legt de woordvoerder uit.

Foto: Imke van de Laar.