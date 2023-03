Opnieuw grote controle bij omstreden hondenfokker in Eersel

Er wordt woensdag opnieuw een grote controle gehouden bij de hondenfokker aan de Grote Aardweg in Eersel. Aan de controle doen onder meer de gemeente, politie, NVWA en Belastingdienst mee.

Ook de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en UWV zijn erbij betrokken. Het gaat om een geplande controle die tot halverwege de middag duurt. Zolang de controle duurt, wordt geen informatie naar buiten gebracht, laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Vaker controles

De hondenfokker is al veel vaker gecontroleerd. Sinds 2018 bezocht de NVWA de fokker negen keer. Telkens kwamen verschillende overtredingen aan het licht, zoals slechte kwaliteit van het drinkwater en te kleine hokken.

De fokker kwam in november vorig jaar opnieuw in het nieuws nadat dierenwelzijnsorganisatie House of Animals aandacht besteedde aan de leefomstandigheden van de honden. Die zouden nog steeds niet goed zijn.

Bij controles van de NVWA in de twee maanden daarna werden in totaal 435 honden in beslag genomen vanwege de gebrekkige omstandigheden in de fokkerij. De honden hadden gezondheidsproblemen en ze zaten nog altijd in te kleine en vieze hokken. Ook kwamen de honden veel te weinig buiten.

Fokker Jan Paridaans ontkende dat hij slecht voor zijn honden zorgt. “De honden zaten helemaal niet in natte hokken. Elke dag worden de kennels schoongemaakt. Elke dag krijgen ze vers water en elke dag worden de honden netjes verzorgd", was zijn verweer.

Niet fokken

Tegelijkertijd speelde nog een andere zaak. Van de gemeente Eersel mocht de locatie aan de Grote Aardweg niet als hondenfokkerij worden gebruikt. Ze wilde daarom dat deze locatie zou sluiten. De fokker ging tegen dit besluit in hoger beroep, maar de Raad van Staat bepaalde in februari dat de fokker geen honden mag fokken op deze plek. Sinds half maart mogen daarom geen honden worden gefokt op de locatie aan de Grote Aardweg.

