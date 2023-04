Wielrenner mist auto op haar na, maar rijdt pardoes de haven in

Een wielrenner is zondag pardoes de haven van Zevenbergen ingereden. De man kon nog net een auto ontwijken, maar miste daardoor de brug over de nieuwe haven in het centrum van Zevenbergen en tuimelde meters naar beneden.

Meer dan een nat pak hield de onvoorzichtige wielrenner niet over aan zijn avontuur. Volgens een medewerker van het nabijgelegen café Proost aan de Noordhaven kon de man zelf uit de diepliggende haven klimmen via een trap. Op een filmpje van videosite Dumpert is te zien hoe de man in de haven belandde. De wielrenner kwam van de Dijkstraat en verleende geen voorrang aan een auto die op de Noordhaven reed.

Een gelukje is dat de automobilist wel goed oplette op de onoverzichtelijke kruising. De wielrenner kwam met een behoorlijke vaart aan, wist net de auto te ontwijken, maar schoot daardoor precies tussen een hekje en een fiesenrek de haven in. Iemand van café Proost, van waaruit het ongeluk is gefilmd, snelde meteen naar buiten. Maar het was niet nodig om de man te redden. Hij klom zelf uit het water. Een paar jaar geleden had dit niet kunnen gebeuren. Sinds een jaar of twee is de haven in het centrum van Zevenbergen weer in ere hersteld. In 1970 werd de haven gedempt omdat deze toch niet meer werd gebruikt voor bietentransport. LEES OOK: Het is even afzien, maar eind volgend jaar stroomt er weer water door de haven van Zevenbergen Waterkanonnen vullen de haven van Zevenbergen met 20 miljoen liter water