Vertrouwelijke informatie Joris Zorg op straat: 'We betalen geen hackers'

Verschrikkelijk, noemt bestuurder Dianne Engels de hack bij zorgorganisatie Joris Zorg in Oirschot. Afgelopen december drongen hackers door tot de cliënt- en medewerkersgegevens en die data worden inmiddels online gedeeld. "Het enige dat wij kunnen doen is proberen de schade te beperken en betrokkenen zo goed mogelijk te informeren."

Volgens de zorgorganisatie is er geen sprake van chantage. De cybercriminelen hebben geen geld geëist in ruil voor de gestolen gegevens. "De criminelen hebben geen claim op tafel gelegd. Ze hebben aangegeven dat ze misbruik wilden maken van onze data."

Het gaat om persoonlijke gegevens van medewerkers en cliënten. "Daar zijn we nu vooral bezorgd om en richten we onze aandacht op. We hebben iedereen gewaarschuwd om goed uit te kijken, want deze data kunnen gebruikt worden in phishingmails." Of er ook medische gegevens op straat liggen, is nog niet duidelijk. "Daar hebben we nog geen duidelijk beeld over. Dat wordt nog onderzocht", zegt Engels.

Joris Zorg heeft vijf woonzorgcentra, in Oirschot, Middelbeers, Vessem en Hoogeloon. De cybercriminelen zeggen zo'n honderd gigabyte buit te hebben gemaakt bij de zorggroep. Die gegevens liggen nu op straat. "We zijn er van ontdaan", reageert Engels.

Maar Engels zegt dat er sowieso niet betaald zou zijn. En is er bewust gekozen om niet met ze te onderhandelen. "We hebben als standpunt ingenomen dat we niet chantabel zijn. Dat klinkt even heel hard, maar de vraag is ook wat het zou opleveren. Je weet niet hoe betrouwbaar de partij is met wie je onderhandelt. Dus wij hebben zo onze afweging gemaakt. De hackers hebben ook geen bedrag genoemd, dus zover is het niet eens gekomen."

Voor nu ligt de prioriteit van de organisatie dus bij het zo goed mogelijk informeren van de betrokkenen. "Het enige dat we nu nog kunnen doen, is schadebeperking. Ondertussen doen we een zorgvuldig diepteonderzoek." Zo kijkt Joris Zorg hoe het nou komt dat hackers hun systeem konden binnendringen. "We hebben altijd geprobeerd zo min mogelijk kwetsbaar te zijn, dat nemen we heel serieus. Dus er komt ook een degelijk onderzoek om te kijken naar waar we nou zo kwetsbaar waren."

