Hackers breken in bij zorgorganisatie, gestolen gegevens liggen op straat

Hackers hebben ingebroken in de computersystemen van zorgorganisatie Joris Zorg uit Oirschot. Ze zijn doorgedrongen tot de cliënt -en medewerkersgegevens en die data worden inmiddels ook online gedeeld. De aanval is uitgevoerd door LockBit, dezelfde groep die ook bij voetbalbond KNVB heeft ingebroken. LockBit stelt zelf 100 gigabyte buit te hebben gemaakt bij de zorggroep.

De instelling heeft vijf woonzorgcentra, gevestigd in Oirschot, Middelbeers, Vessem en Hoogeloon. Gezien de hoeveelheid gelekte informatie is de kans groot dat er vertrouwelijke informatie bij zit, zoals de namen van bewoners en hun medische toestand.

Jan van der Hamsvoord, vice-voorzitter van de cliëntenraad van Joris Zorg, kan nog niet veel zeggen over de gevolgen van de hack voor de cliënten. "Morgen is er een vergadering van de cliëntenraad. We hopen daarna meer te weten", zo zegt hij tegen Omroep Brabant.

Bij de zorgorganisatie zelf was de hele avond niemand bereikbaar die een toelichting kan geven. Wel staat op de website informatie over een 'beveiligingsincident'. "In december 2022 zijn wij als Joris Zorg getroffen door een incident waarbij gegevens, waaronder cliënt- en medewerkersgegevens, zijn buitgemaakt door cybercriminelen. Wij hebben de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie op de hoogte gesteld."

"Ook hebben wij betrokkenen geïnformeerd van wie mogelijk persoonsgegevens zijn buitgemaakt. Helaas hebben wij moeten vaststellen dat cybercriminelen inmiddels zijn overgegaan tot het online publiceren van deze buitgemaakte gegevens."

Extern onderzoek

Joris Zorg stelt nog niet precies te weten wélke gegevens gestolen zijn. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan met hulp van een externe deskundige.

Ze waarschuwt cliënten en hun familie om alert te zijn op vreemde of onverwachte telefoontjes of berichten. "Dat geldt in het bijzonder wanneer iemand zich bijvoorbeeld voordoet als een medewerker van uw bank." Ook is aan sommige cliënten geadviseerd om hun paspoort en identiteitsbewijs te laten vervangen.