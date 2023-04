Dit is de allergrootste gummibeer ter wereld en die kun je gewoon opeten

De grootste gummibeer ter wereld komt niet uit Amerika of China, maar uit Oosterhout. Snoepmachinefabrikant Tanis onthulde donderdagmiddag de mega-gummibeer van twee bij twee meter. Het snoepje weegt meer dan 1700 kilo. Daarmee staat het bedrijf nu in het Guinness Book of Records.

In de productiehal in Oosterhout was de spanning donderdag om te snijden. Een team van meer dan twintig man werkte de afgelopen weken aan de enorme gummibeer. Die was in een mal gegoten, zo groot als een enorme jacuzzi.

Donderdag was dus poging twee. De enorme oranje gummibeer werd uit de mal gehaald. Hard genoeg dit keer. De keurmeester van Guiness Book voerde een inspectie uit en kwam daarna met de verlossende woorden: recordpoging geslaagd. De gummibeer weegt 1728 kg. Daarmee is het oude record uit Iran, dat op 1200 kg stond, verbroken.

Eigenlijk zou de gummibeer vorige week al uit zijn mal uitgehaald worden. Maar toen bleek dat de beer nog niet goed uitgehard was. Dus moest de recordpoging worden uitgesteld. “We zagen dat de kern nog veel te warm was. En de poging was alleen geslaagd als de beer hard was, eetbaar was én vijf minuten op de plaat zou blijven liggen”, legt marketingdirecteur Wouter Tanis uit.

Grote opluchting bij het gummibeer-team van Tanis. “We zijn heel blij. Want we hadden echt nog wel onze twijfels of het zou lukken”, zegt Wouter. “Normaal maken we kleine gummibeertjes, maar dit is onbekend terrein. We moesten ineens met heel andere factoren rekening houden en je kunt niet alles meten. Dus we zijn heel blij dat het gelukt is.”

De snoepbeer gaat nu eerst naar een beurs in Duitsland. Daarna komt de gummibeer weer terug naar Oosterhout. Dan wordt hij verdeeld onder de liefhebbers. Want een voorwaarde voor het behouden van het record is dat het ‘snoepje’ ook echt gegeten wordt. Hoe het bedrijf dat precies gaat organiseren weet het nog niet, want ook dat wordt een hele operatie. In totaal passen er namelijk zo'n 850.000 standaard gummibeertjes in deze grote variant.