Het geheim van Moederheil is beste documentaire

De documentaire Het geheim van Moederheil van Omroep Brabant heeft de Gouden Regiohelden Award van 2022 gewonnen. Dit is de jaarlijkse hoofdprijs voor de beste journalistieke productie van alle regionale publieke omroepen. De productie werd ook bekroond tot beste documentaire van 2022 in de categorie 'De Verhalenverteller'.

Regiohelden is het festival voor regionale journalistiek. Daar worden jaarlijks prijzen uitgereikt voor de beste journalistieke producties van de regionale omroepen. Dit jaar was het festival in Vlissingen.

Het geheim van Moederheil is een documentaire van Tom van den Oetelaar, Agnes van der Straaten en Bert Geeraets, gemaakt in opdracht van Omroep Brabant. De documentaire won twee prijzen. "Geweldig. We zijn er helemaal hoteldebotel van", reageert Van der Straaten na de uitreiking. "We vinden echt dat dit een verhaal is dat verteld had moeten worden, en we zijn blij dat wij dat hebben mogen doen."

Juryvoorzitter Carmen Fernald: "Het is een aangrijpend verhaal over ongehuwde vrouwen die hun kind moesten afstaan. Dit laat een tijdsbeeld zien. Als kijker voel je wat voor impact dit recente verleden nog steeds heeft op de hoofdpersonen uit de film. Hun verhaal wordt op een mooie, integere manier verteld."