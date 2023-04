Doos met snoep én xtc-pillen wordt bezorgd op verkeerde adres

In Tilburg kreeg iemand onlangs een bijzondere lading snoep bezorgd, en de Tilburger had er niet eens om gevraagd. In een doos met kleurrijk snoepgoed, bezorgd op het verkeerde adres, werden namelijk ook xtc-pillen gevonden.

Ron Vorstermans Geschreven door

De ontvanger van de doos met snoep had het pakketje niet besteld, maar kreeg toch plots de doos met snoep binnen. De bewoner belde vervolgens de politie omdat hij enkele ‘rare snoepjes’ tussen het snoepgoed vond. Het bleek dus te gaan om xtc-pillen. De drugs werden in beslag genomen en worden vernietigd. Het komt vaker voor dat er drugs, verstopt in een pakket, naar een verkeerd adres wordt gestuurd. De politie roept daarom op waakzaam te zijn.