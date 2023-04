Zee van oranje en groen voor Michael van Gerwen, maar avond wordt deceptie

1/3 Michael van Gerwen (R) feliciteert Nathan Aspinall (L) tijdens de 12e ronde van de Premier League Darts in Ahoy (foto: ANP).

Heel Ahoy scandeerde zijn naam, al uren voordat hij aan zijn wedstrijd moest beginnen. De zaal in Rotterdam zag eruit als een een enorme zee van oranje en groen. Maar de twaalfde speelronde van de Premier League darts werd donderdagavond een teleurstelling voor Michael van Gerwen. De Vlijmenaar ging in de eerste ronde onderuit tegen de Engelsman Nathan Aspinall.

In de eerste leg leek er nog niets aan de hand voor Van Gerwen. Hij won die leg, die hij zelf was begonnen, met een 84-uitgooi op dubbel 12. Ook Aspinall behield zijn leg en daarna snoepte hij de volgende leg af van 'MVG'. Dat liet 'Mighty Mike' niet op zich zitten. Hij brak terug met een fraaie 102-finish, maar daarna werd hij opnieuw gebroken.

Zo bleef het duel op en neer gaan. Van Gerwen en Aspinall bleven elkaars legs 'stelen', waardoor een elfde leg de beslissing moest brengen. Daarin liet 'MVG' de kans liggen om vanaf 168 een goede uitgooi over te laten en vol de druk op 'The Asp' te zetten. Met een score van 39 moest hij hoofdschuddend toezien hoe de Engelsman 118 finishte.

Koppositie kwijt

De zege op Van Gerwen bezorgde Aspinall vleugels. Hij won vervolgens ook de halve finale tegen de Belg Dimitri van den Bergh en hij klopte in de finale verrassend de Welshman Gerwyn Price.

Door zijn vroege uitschakeling in Ahoy is Van Gerwen zijn koppositie kwijt in het klassement van de Premier League, een dartscompetitie tussen de acht beste darters van de bond PDC. 'Iceman' Price staat nu eerste, 'MVG' volgt op een punt. De beste vier spelers gaan na zestien speelronden door naar de kwartfinale. Van Gerwen en Price staan zo ver voor op de concurrentie dat zij al zeker lijken van een plekje bij de beste vier. Aspinall staat na zijn eindzege van donderdagavond derde, gevolgd door de Welshman Jonny Clayton.

Van Gerwen heeft dit seizoen drie Premier League-avonden gewonnen. Zijn laatste eindzege dateert van begin maart. Toen was hij de beste in Liverpool.

