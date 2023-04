Vrouw (29) rijdt tegen verkeer in op drukste punt van Eindhoven

Een 29-jarige vrouw is donderdag aangehouden omdat ze aan het spookrijden was op een van de drukste punten van Eindhoven. Ze wilde de drukke John F. Kennedylaan oprijden, toen ze een videosurveillance-auto van de verkeerspolitie tegenkwam.

Op de beelden vanuit die auto is te zien dat de jonge vrouw in een Volkswagen het verkeer tegemoet rijdt op de dubbele oprit naar de Sterrenlaan. Rechts op de foto is zelfs een lesauto te zien.

Dankzij de agenten van de verkeerspolitie is de vrouw niet de drukke Kennedylaan opgereden. Niet bekend is hoe de vrouw nou precies is gaan spookrijden. Op de Sterrenlaan is ze waarschijnlijk rechtsaf gereden en heeft ze niet gezien dat de twee rijbanen eenrichtingsverkeer zijn.

De vrouw vertelde dat ze onderweg was naar het ziekenhuis. Maar gek genoeg reed ze juist van het ziekenhuis weg. "Om te voorkomen dat ze ongewild meer mensen meenam naar het ziekenhuis, hebben we haar met een bekeuring van 289 euro de goede kant opgestuurd", liet een woordvoerder van de verkeerspolitie weten.