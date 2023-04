Cees vlucht voor bommen in Soedan, maar kan land niet uit: ‘Blijf positief'

De hele dag door hoort Cees Hack (59) geweerschoten en inslaande raketten. De Brabander woont en werkt in Soedan, waar sinds een week een oorlog woedt tussen de twee legers in het land. Het liefst stapt hij op het eerste het beste vliegtuig naar zijn gezin, maar hij kan geen kant op. “Natuurlijk ben ik bang. Maar ik blijf alert. En dan ga ik er niet vanuit dat ik het met de dood moet bekopen.”

In zijn huis in de stad Noord-Khartoem zat hij letterlijk tussen twee vuren in. Het gebied rond de hoofdstad is het strijdtoneel van de twee legers. Toen de zoveelste raket over zijn huis vloog, wist Cees dat het tijd was om te vertrekken. Samen met zes anderen reed hij - met gevaar voor eigen leven - naar het zuiden van de stad, waar het iets rustiger is.

“Dat was wel even spannend, want dan kom je die soldaten tegen. Die zetten geen geweer op je hoofd, maar houden je wel onder schot”, zegt Cees. “Gelukkig zijn we er zonder kleerscheuren vanaf gekomen, want ik hoor ook andere verhalen. Maar dat hangt echt van je eigen houding af. Opletten en nederig zijn. Die soldaten zijn net zo zenuwachtig.”