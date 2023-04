Stralende oogjes tijdens de truckersdag die wél doorgaat

Geweldig vinden de bijrijders het, om weer in een grote vrachtwagen te zitten tijdens de jaarlijkse truckersdag. Het is een grote en oorverdovende toeterstoet, waarbij chauffeur en de VIP's met een beperking een rondje door onze provincie maken. Dat was voor het eerst sinds tijden, omdat corona roet in het eten gooide. En daarna werden de veiligheidsregels ook nog eens aangescherpt na een ongeluk in Overijssel.

De truckersdag in Vlijmen mag deze zaterdag wel doorgaan. Door die van Peelland en Tilburg ging eerder al een streep. Die zijn beoordeeld als te onveilig, omdat begeleiders van de bijrijders daar vaak zonder gordel in de truck zitten. Omdat niet alle wagens een derde stoel hebben, gaan ze vaak op het bedje in de cabine zitten. En als er dan onverwacht wordt geremd, vliegt die persoon door de cabine. Meer organisatoren van truckruns hebben hierover kopzorgen. Bij bijna de helft van deze evenementen in onze provincie is de verzekering een probleem. Sommige truckruns zijn daarom afgelast. In andere gevallen wordt gezocht naar een passende oplossing. In Vlijmen hebben ze deze zorgen niet, blijkt uit de bonte stoet die voorbijtrekt. De bijrijders hebben een beperking, maar zijn allemaal goed ter been. "Ze kunnen zelf in de wagen klimmen en lekker op hun stoel blijven zitten", vertelt een chauffeur naast zijn 'VIP' Petra. Begeleiders kunnen daarom in een apart busje meerijden in de optocht. "En we hebben om de 25 wagens een organisatieauto", voegt voorzitter Leon Koolen.

"Ik weet niet bij wie de glimlach groter is: bij de trucker of de bijrijder."