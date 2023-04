Joris maakt zijn vrouw toch blij met 'waardeloos' schilderij

Een Bijbelse voorstelling, vazen, schalen, kommetjes en nog veel meer kwam er op tafel tijdens de taxatiemiddag in de St. Petruskerk in Eindhoven. Met medewerking van experts van het tv-programma 'Tussen Kunst en Kitsch' was het mogelijk om daar spullen door echte taxateurs te laten beoordelen. De waarde hiervan loopt uiteen van een paar tientjes tot vele duizenden euro's.

Joris Gijsbers heeft een schilderij met daarop de bijbelse voorstelling van de Maria Presentatie meegenomen om te laten taxeren. "Ik verzamel zelf heilige beelden. Dat is een uit de hand gelopen hobby geworden. Nu heb ik er een paar honderd en bij die zoektochten kom je soms andere stukken tegen." Waaronder dus dit schilderij.

"Nu denk ik zeker dat ze hem mooi gaat vinden."

De vrouw van Joris wat niet zo blij met de aankoop. "Hij hangt nu al heel lang aan de muur bij ons thuis. Mijn vrouw vindt hem eigenlijk heel lelijk, dus toen heb ik gezegd dat ik hem maar laat taxeren. Misschien vindt ze hem dan wel mooi." Willem de Winter, bekend van het programma Tussen Kunst en Kitsch, bekijkt het werk aandachtig en brengt dan het goede nieuws aan Joris. "Als ik het zo in moet schatten dan denk ik dat het tussen de vijf- en tienduizend euro waard is", vertelt hij. Voor Joris komt dat als een verrassing. "Wie wil hem kopen?", zegt hij grappend. De eigenaar had op een bedrag van rond de 3800 euro gehoopt. "Ik zit erover te denken om hem te laten restaureren." Hij kan nu ook het goede nieuws mee naar zijn vrouw nemen. "Nu denk ik zeker dat ze hem mooi gaat vinden", zegt Joris lachend.

"De emotionele waarde is voor mij veel hoger."