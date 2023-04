Joep denkt aan 1 aprilgrap als hij hoort dat hij mag lunchen met de koning

De 22-jarige Joep Baltussen uit Sint Anthonis denkt aan een 1 aprilgrap als hij wordt uitgenodigd om deze woensdag bij de jubilerende koning te komen lunchen. Al snel blijkt dat het een serieuze uitnodiging is. De supervrijwilliger hoeft niet lang na te denken. “Dit is iets wat je normaal gesproken nooit meemaakt.”

De uitnodiging om langs te komen op Paleis Huis ten Bosch was lang geheim gehouden voor Joep. Een vrouw en haar dochter die hij kent van de scouting, hadden hem voorgedragen. Zonder dat Joep en zijn familie iets in de gaten hadden, werd de aanbeveling via WhatsApp breed gedeeld en vooral ondersteund.

Verder is hij voorzitter van de Historische Kring Land van Cuijk en secretaris van buurtvereniging De Leugestert. En dan is hij ook nog raadslid van de gemeente Land van Cuijk voor het CDA. Het jongste raadslid zelfs.

Joep Baltussen kent alles en iedereen in Sint Anthonis. Ga maar na: hij zet zich in voor scouting Sint Patrick, de heemkundevereniging, de kinderbouwweek en de dorpswebsite.

“Ik werd echt verrast door het telefoontje van de Dienst van het Koninklijk Huis. Ik ben vooral dankbaar dat veel mensen vinden dat ik dit verdien. Heel bijzonder”, vertelt Joep.

Maar het is ook niet niets wat hij voor de gemeenschap doet. Wat drijft hem zo? “Ik vind het belangrijk om er met zijn allen de schouders onder te zetten. Om samen goede dingen te doen. Dat geeft mij in ieder geval heel veel energie en voldoening.”

Dat hij relatief jong in de politiek is gegaan, is uiteraard ook geen toeval. Joep is student politicologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Als je niet aan tafel gaat zitten, dan wordt er over je gesproken en besloten. Ik wil ook graag een jongere generatie enthousiast maken om iets met politiek te doen.”